2019/05/27 | 02:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اندلعت حرائق على الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حرائق على الحدود العراقية_الإيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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