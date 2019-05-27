اندلاع حرائق على الحدود العراقية_الإيرانية

2019/05/27 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائق على الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ديالى.

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