التخطيط تبحث سبل تعزيز الواقع الخدمي في كركوك

2019/05/27 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التخطط نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة، أمس الأحد، مع راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك والوفد المرافق له، سبل تعزيز الواقع الخدمي في المحافظة، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الفرق العاملة فيها.

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