العراق يصدر بيانا بشأن محافظ كركوك السابق

2019/05/27 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية الأحد أنها على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن استرداد محافظ كركوك السابق نجم الدين عمر كريم المطلوب للقضاء العراقي بتهم الاختلاس.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إنها طلبت من الإنتربول اللبناني "التحفظ على المتهم لحين استرداده ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان".

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت محافظ كركوك السابق في مطار بيروت (الثلاثاء الماضي)، قبل أن تفرج عنه (بعد يوم واحد) بكفالة، لكنها سحبت جوازاته ومنعته من السفر، حسب البيان.

وقد نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأحد، تدخله لإطلاق سراح المحافظ السابق، وقال في بيان "بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين ادعت بأن رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم...استجابة لطلب من مسعود بارزاني ".

ونفى المكتب "نفيا قاطعا حصول أية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع"، مؤكدا أن "عبد المهدي لم يبلغ بإلقاء القبض على محافظ كركوك السابق إلا بعد إطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا".

ومحافظ كركوك السابق ملاحق بمذكرتي اعتقال الأولى صادرة عن "الانتربول بتاريخ 31/10/2018 وأخرى من القضاء العراقي بتاريخ 12/4-2018".

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