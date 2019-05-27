غياب 6 لاعبين من الجوية في لقاء أمانة بغداد بدوري الكرة الممتاز

2019/05/27 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي الجوية اليوم الاثنين، عن غياب ستة لاعبين اساسيين من تشكيلة فريق الكرة وهو يواجه امانة بغداد يوم غد الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي

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