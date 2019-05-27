2019/05/27 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام احد المواطنين في كربلاء بتقديم وجبات افطار الى منتسبي المرور بالمحافظة من ضباط ودوريات شرطةونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان الحاج رعد الشوك وهو احد وجهاء محافظة كربلاء المقدسة قام يوم الاحد 26/ 5/ 2019 بتقديم وجبه افطار الى مديريه مرور محافظه كربلاء المقدسه لكافه المنتسبين والضباط و دوريات شرطة النجدة في حي البلديه "

وكالة نون خاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن في كربلاء يقيم وجبات افطار لمنتسبي المرور ودوريات الشرطة ..(مصور)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن في كربلاء يقيم وجبات افطار لمنتسبي المرور ودوريات الشرطة ..(مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).