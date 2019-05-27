2019/05/27 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء عباس عن علاقته ببهروز: ليس وكيل اعمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 03:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء عباس عن علاقته ببهروز: ليس وكيل اعمالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء عباس عن علاقته ببهروز: ليس وكيل اعمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).