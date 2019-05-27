2019/05/27 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معركة "البريكست العسير" تهيمن على سباق المحافظين في بريطانيا باتت احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" المعركة المحورية لسباق خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وذلك بعدما أصبح وزير البيئة مايكل غوف أحدث المترشحين للمنصب.وقال أربعة من الطامحين في الفوز برئاسة حزب المحافظين إنه ينبغي لبريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا تم ذلك بدون اتفاق.وقال دومينيك راب الذي صنفه وكلاء المراهنات بأنه الثاني في الترتيب بين المرشحين الأوفر حظا، في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "سأقاتل من أجل اتفاق أكثر عدلا في بروكسل...وإن لم يحدث ذلك فسأكون واضحا بأننا سنغادر في أكتوبر وفقا لشروط منظمة التجارية العالمية".وأدلت مرشحتان أخريان وهما إيستر مكفي واندريا ليدسوم بتصريحات مشابهة بينما قال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق والمرشح الأوفر حظا للفوز في تصريح له "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق".وفي تصريحات للصحفيين ، قال مايكل غوف الذي كان من أبرز المؤيدين للانفصال خلال حملة استفتاء 2016 وترشح لرئاسة حزب المحافظين التي فازت بها ماي في النهاية إنه يخطط للترشح مجددا.وقال غوف "إنني مستعد لتوحيد حزب المحافظين ولتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي ولقيادة هذا البلد العظيم".وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعيد فتح المفاوضات على اتفاقية الانسحاب التي رفضها البرلمان ثلاث مرات بينما صوت المشرعون البريطانيون مرارا ضد إمكانية الخروج بدون اتفاق.

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