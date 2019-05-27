حوار الشجعان لسلام أكثر شجاعة

2019/05/27 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأدبيات السياسية الشيعية، يتوقف المؤرخون عند الصلح الذي عقده الحسن بن علي بن أبي طالب، الإمام الثاني لدى الشيعة الاثني عشرية،

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