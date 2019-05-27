ظاهرة لها ما بعدها: نتنياهو أول مدني يحكم «إسرائيل» منذ إنشائها؟

2019/05/27 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجهل غير المختصين بدراسة الكيان الصهيوني، أن عسكريين أو «مدنيين» ملتبسين خاضعين للعسكريين، تعاقبوا على حكمه منذ قيامه في عام 1948.إن

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