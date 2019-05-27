تميم يتلقى دعوة من سلمان لحضور قمة مكة

2019/05/27 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة الطارئة لدول مجلس التعاون الخليجي

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