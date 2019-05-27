ثوار السودان يختبرون سلاح الإضراب ضد العسكر

2019/05/27 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يومين من الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير بالسودان لحمل العسكر على نقل السلطة للمدنيين، يشق حزب الأمة القومي عصا

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