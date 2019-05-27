لهذه الأسباب يشن اليمين الأميركي حملة على عُمان

2019/05/27 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يبعد مركز السلطان قابوس الثقافي في واشنطن إلا 150 مترا عن البيت الأبيض، ويعكس المركز الصورة التي تتمتع بها سلطنة عُمان

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