2019/05/27 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد علي الحسيني السيستاني، مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان الحالي من العام الهجري 1440، الموافق 2019 ميلادي.وأعلن مكتبُ السيستاني في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة {1500} دينار للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).