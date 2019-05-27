المجمع الفقهي العراقي… خير من يُمثل سُنة العراق

2019/05/27 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل المؤسسات الدينية اجمالاً هو ارشاد المجتمع وتوعيته وزرع المفاهيم الصالحة فيه، اي كل ما ينفعه في حياته عموماً فتنظم حياته المادية

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