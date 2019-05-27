2019/05/27 | 04:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية -التي ستشرف على تنظيمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التحرير تدعو دولا عربية للتراجع عن المشاركة بمؤتمر البحرين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التحرير تدعو دولا عربية للتراجع عن المشاركة بمؤتمر البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).