واقع الحكومة الإلكترونية في العراق

2019/05/27 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد عبد الحسين الجبوري

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دوراً كبيراً في أغلب دول العالم وخصوصاً الدول المتقدمة، وبدلاً أن يسير العراق بهذا الاتجاه نحو الإمام

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