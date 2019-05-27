الدوحة: أمير قطر تلقى رسالة من العاهل السعودي

2019/05/27 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة: أمير قطر تلقى رسالة من العاهل السعوديقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

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