كمين ليلي استباقي للحشد يحبط تحركات مشبوهة لـ

2019/05/27 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصبت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، كمين ليلي في قاطع جنوب سامراء بعد ورود معلومات استخباراتية حول تحركات مشبوهة لتنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوة من لواء ٤١ الحشد الشعبي (الفوج الأول – السرية الثانية) قامت بنصب كمين ليلا في قاطع جنوب سامراء بناحية يثرب بعد ورود معلومات استخباراتية حول تحركات مشبوهة للعدو.وأضاف، أنه ...

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