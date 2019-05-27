ظريف يلمس في بغداد التردد الحكومي عن تلبية أي مطالب إيرانية

2019/05/27 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – فتحت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، مجالا لمقارنة تأثيرها بزيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك

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