زيارتا البرهان وحميدتي لمصر والسعودية.. رسائل للداخل وطمأنة للحلفاء

2019/05/27 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارتا رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر، ومن قبله زيارة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)

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