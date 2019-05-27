السودان.. البرهان يختتم زيارته للإمارات والمفاوضات تتعثر

2019/05/27 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة إلى الإمارات أجرى خلالها محادثات مع ولي عهد أبو

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