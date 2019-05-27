2019/05/27 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تقدم طلباتها الى الكهرباء وتحذر من ردة فعل عكسية للأهالي قدمت محافظة واسط، طلباتها الى الكهرباء، فيما حذرت من ردة فعل عكسية للأهالي في حال عدم الاستجابة للمطالب.وجاء في الوثيقة الصادرة عن محافظ واسط محمد جواد المياحي، انه" في ظل الاتفاقات السابقة مع وزارة الكهرباء بدعم المحافظات المنتجة للطاقة الكهربائية وإعطاء حصة كاملة لمحافظة واسط كونها توجد فيها اكبر محطة توليد في العراق وبناء على ذلك تم رفع المولدات الاهلية من المناطق السكنية واستبشر الأهالي والحكومة المحلية خيراً الا ان الامر اختلف الان وبدأت وزارة الكهرباء لا تفي بوعودها التي قطعتها لذا أتقدم لسيادتكم جملة من المطالب بهذا الخصوص وفي يلي ندرج في ادناه:-1-إعطاء نسبة 20% من انتاج محطة واسط الحراية في الزبيدية الى محافظتنا فوق الحصة المقررة للمحافظة.2-فك ارتباط فرع كهرباء واسط من الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وربطها في بغداد وبشكل عاجل.3-إعادة مبلغ {10} مليار ونصف ضمن مطالب المتظاهرين الى محافظة واسط وهي تقوم بالإشراف على صرف تلك المبالغ على قطاع الكهرباء.4-إعطاء صلاحية كاملة لمديرية التوزيع من الناحية الإدارية والمالية وخاصة في تغيير مسؤولي الأقسام والشعب وحق التصرف باموال الجباية والصيانة وشراء المواد حسب الحاجة.5-فتح تحقيق شامل عن الأموال التي صرفت والمحولات التي خصصت لمحافظة واسط ومقارنتها في المحافظات الأخرى.وفي حال عدم الموافقة على الفقرات أعلاه تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن أي ردة فعل عكسية للأهالي والحكومة المحلية للتفضل بالاطلاع واعلامنا.

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