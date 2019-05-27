احباط تفجير بعجلة مفخخة والسيطرة على حرائق اتت على بنايات ببغداد

2019/05/27 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية العراقية يوم الاثنين عن احباط تفجير بعجلة ملغومة في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، ان "قواتنا الأمنية وخلال نصب سيطرة مفاجأة فجر هذا اليوم على طريق "ابو غريب" غربي بغداد تمكنت من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة نوع "كيا بستا" إلى بغداد حيث تم تفكيكها موقعيا دون حادث".

الى ذلك اعلن اعلام الدفاع المدني ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد نيران حريق منطقة زيونة الذي اتى على مركزا تجاريا كبيرا.

وقال الاعلام في بيان اليوم ان "رجال دفاع مدني بغداد الرصافة وبمشاركة اكثرمن 15 عجلة وفرقة اطفاء وانقاذ وعجلة السلم للاستخدام المزدوج (الاطفاء / الانقاذ)".

واضاف البيان ان "رجال الدفاع المدني يتمكنوا من اخماد حادث حريق نشب داخل عمارة تجارية متكون من اربع طوابق حيث نشب الحريق بادئ الأمر في عدد من المولدات الكهربائية وخزين الوقود اعلى سطح البناية مما ادى الى انسكاب الوقود واحراق البناية وامتداد النيران البناية المجاورة التي تحتوي على اسواق ومخزن لبيع المواد الغذائية".

وتابع البيان ان "فرقنا تمكنت من السيطرة على الحادث وتطويق النيران وحصرها ثم اقتحام البناية واخماد النيران بسرعة ومهنية عالية والذي حال بعدم وقوع إصابات بشرية تذكر".

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