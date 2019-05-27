ارتفاع اسعار النفط وسط مخاوف من حرب تجارية

2019/05/27 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك، لكن خام برنت ظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 69.10 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.73 دولار للبرميل.

وقامت مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

لكن مكاسب يوم الاثنين لم تعوض تراجع الأسبوع الماضي، عندما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر انخفاض في الأسعار هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الصيني الأمريكي قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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