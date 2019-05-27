2019/05/27 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نصب سيطرة مفاجأة .. احباط دخول سيارة مفخخة للعاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/27 | 08:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نصب سيطرة مفاجأة .. احباط دخول سيارة مفخخة للعاصمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نصب سيطرة مفاجأة .. احباط دخول سيارة مفخخة للعاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).