بعد نصب سيطرة مفاجئة .. احباط دخول سيارة مفخخة للعاصمة

2019/05/27 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ احبطت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، محاولة ادخال سيارة مفخخة الى العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “خلال نصب سيطرة مفاجئة فجر هذا اليوم على طريق “ابو غريب” غربي بغداد تمكنت القوات الامنية من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة نوع “كيا بستا” إلى بغداد”.واضافت […]

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