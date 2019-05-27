2019/05/27 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن إجراء انتخابات عامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر البلاد ويكون كارثة على حزب المحافظين الحاكم.

وقال هانكوك،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة البريطاني: إجراء انتخابات عامة قبل الخروج يضر البلاد والحزب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة البريطاني: إجراء انتخابات عامة قبل الخروج يضر البلاد والحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).