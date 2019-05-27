2019/05/27 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن احباطها محاولة لاستهداف العاصمة بسيارة مفخخة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "العهد نيوز"، نسخة منه، ان "القوات الأمنية وخلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تحبط محاولة لاستهداف بغداد بسيارة مفخخة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تحبط محاولة لاستهداف بغداد بسيارة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).