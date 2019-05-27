2019/05/27 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت قطر أنها تلقت دعوة من السعودية، لحضور قمتين عربيتين طارئتين في مدينة مكة، بعد أن قالت في وقت سابق الأسبوع الماضي إنها لم تتلق مثل هذه الدعوة.وتتعرض قطر لحصار من السعودية والبحرين والإمارات ومصر منذ عامين.وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا، ومقاطعة دبلوماسية على قطر، منذ حزيران من عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر: تلقينا دعوة من السعودية للقمتين الطارئتين في مكة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: تلقينا دعوة من السعودية للقمتين الطارئتين في مكة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر: تلقينا دعوة من السعودية للقمتين الطارئتين في مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).