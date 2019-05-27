السعودية تدعو قطر لحضور

2019/05/27 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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