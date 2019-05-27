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السعودية تدعو قطر لحضور "قمة مكة" رسمياً


السعودية تدعو قطر لحضور
2019/05/27 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسلم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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