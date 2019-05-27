2019/05/27 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الاثنين ،عن منح قروض لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح قروض 100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح قروض 100 مليون لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).