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كتلة صادقون تؤكد رفضها المساس بالشخصيات الدينية وتعلن فتح تحقيق باتهام نائب عنها بالاساءة للصدر


كتلة صادقون تؤكد رفضها المساس بالشخصيات الدينية وتعلن فتح تحقيق باتهام نائب عنها بالاساءة للصدر
2019/05/27 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أكدت كتلة صادقون النيابية ، الاثنين 27 ايار 2018، رفضها المساس بالشخصيات الدينية فيما أكدت فتحها ...

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