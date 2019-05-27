كتلة صادقون تؤكد رفضها المساس بالشخصيات الدينية وتعلن فتح تحقيق باتهام نائب عنها بالاساءة للصدر

2019/05/27 | 08:40

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت كتلة صادقون النيابية ، الاثنين 27 ايار 2018، رفضها المساس بالشخصيات الدينية فيما أكدت فتحها ...





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