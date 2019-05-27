حزب “بريكست” يتصدر نتائج انتخابات البرلمان الأوربي في بريطانيا

2019/05/27 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تصدر حزب “بريكست” نتائج انتخابات البرلمان الأوربي في بريطاينا، بينما حل ثانيا حزب الديمقراطيين الأحرار، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.وتكبد حزبا المحافظين، الحاكم، والعمال، زعيم المعارضة، خسائر فادحة، حيث يتجه الأول نحو الحصول على أقل من 10 في المئة من الأصوات.وقال زعيم حزب “بريكست”، نايجل فاراج، إن الحزبين الرئيسيين

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