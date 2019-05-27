2019/05/27 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين يعلن عن ضوابط منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال

27/05/2019 08:42:00 AM |

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واع /بغداد / ز .أ

اعلن مصرف الرافدين،الاثنين، عن منح قروض لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الأهلية لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم.

وذكر بيان لـ المصرف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )"ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمال الجامعات والمدارس الاهلية لكافة المراحل وفق الالية المبينة ادناه:

1- مبلغ القرض:

رياض الاطفال 25 مليون دينار.

المدارس الابتدائية 50 مليون دينار.

المدارس المتوسطة والثانوية 74 مليون دينار.





الجامعات الاهلية 100 مليون دينار.





2- مدة القرض خمس سنوات بضمنها سنة امهال.





3- يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنه تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته (مبلغ القرض + 20%).





المستمسكات المطلوبة:

1- يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي

2- يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض (هوية الاحوال المدنية, بطاقة السكن) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له.





3- يقدم طالب القرض الاجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات الاصولية من الجهات المعنية (وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).





4- تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف.

إجراءات الفرع:

1- يتم الكشف عن المشروع واستحصال تأييد مدير الفرع بان المشروع متكامل من ناحية الانجاز.

2- يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف.





3- التأكد من صحة صدور كافة المستندات المقدمة.





4- يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض.

5- في حالة تأخير تسديد الفوائد والاقساط لاي سبب كان تستوفى فائدة تاخيرية وعلى عدد ايام التاخير وحسب الشروط والضوابط.

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