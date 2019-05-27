بعد توقف دام لسنوات .. وزارة البيشمركة تشرع بترقية ضباطها ومراتبها

2019/05/27 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة يوم الاثنين عن شروعها بترقية الضباط والمراتب المشمولين بجدول شهري آذار وايلول من عام 2016.

وذكرت الوزارة بحسب ما نشرته على موقعها الرسمي انه تقرر ترقية الضباط والمراتب المشمولين بجدول شهر آذار وايلول من عام 2016.

واوضحت الوزارة ان "الموافقات المستحصلة على القوائم المشمولة بالترقيات باقية كما هي، ومن المنتظر ان يتم نشرها بأسرع وقت".

يذكر ان وزارة البيشمركة قد اوقفت الترقية بسبب الازمة المالية التي شهدها اقليم كوردستان بعد ان قطعت بغداد حصته من الموازنة المالية للاعوام السابقة اضافة الى اندلاع الحرب ضد تنظيم داعش التي استمرت لثلاث سنوات.

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