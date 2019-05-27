الفتح يتبنى حواراً رئاسياً لمناقشة أزمة إيران والتواجد العسكري الأجنبي

2019/05/27 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نائب عن تحالف الفتح، الاثنين، عن تبني تحالفه حوارا “مهما” مع الرئاسات الثلاث لمناقشة العديد من الملفات في مقدمتها التواجد العسكري الاجنبي والازمة بين طهران وواشنطن.وقال النائب كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف الفتح تبنى حوارا مع الرئاسات الثلاث يتناول العديد من الملفات التي تهم الأمن الوطني وكذلك الوضع السياسي خاصة […]

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