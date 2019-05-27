2019/05/27 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، الأحد، عن اصدار 44 الف رخصة سلاح، بينما اكد معاقبة عناصر السيطرات في حال ثبت عدم قيامهم برصد الاشخاص الذين يطلقون العيارات النارية في المناسبات.وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قانون السلاح رقم 51 لسنة 2017 اجاز لوزارة الداخلية حصرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن إصدار 44 ألف رخص سلاح منذ 2017) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن إصدار 44 ألف رخص سلاح منذ 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).