2019/05/27 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات الحشد الشعبي، امس الأحد، جهودها في حماية عملية حصاد المحاصيل الزراعية في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى، فيما تمكنت من اخماد سلسلة حرائق اندلعت في الحقول والمزارع في منطقة آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوات الحشد الشعبي استنفرت جهودها وإمكاناتها من اجل حماية عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يستنفر لحماية عملية الحصاد ويخمد سلسلة حرائق في تلعفر وآمرلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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