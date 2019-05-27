الخارجية النيابية: العراق يقود تحركات دبلوماسية كبيرة بشأن أزمة أميركا وإيران

2019/05/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، وجود تحركات دبلوماسية كبيرة يجريها العراق ودول المنطقة من اجل نزع فتيل الحرب التي قد تحدث بين واشنطن وطهران، لافتاً الى ان زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى بغداد تأتي في إطار التباحث بشأن تخفيف حدة التوتر في المنطقة.وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر في تصريح […]

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