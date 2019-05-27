ما هي العقوبة التي تنتظر نجم الدين كريم؟

2019/05/27 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المتهم بالاختلاس سينال عقوبة السجن لمدة 15 سنة، موضحاً ان الانتربول ملزم بتسليم المتهم الى الحكومة المركزية وفق حال سلمه الى الاقليم فيجب على حكومة كردستان تسليمه الى بغداد لان ابقاءه في الاقليم يعد مخالفة للقانون.وقال التميمي في تصريح لـ […]

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