2019/05/27 | 09:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصوله على 173 مقعداً
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (%51 نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (%51 نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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