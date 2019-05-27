2019/05/27 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يتشرف بزيارة الحضرة القادرية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يتشرف بزيارة الحضرة القادرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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