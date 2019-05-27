رئيس الوزراء يدعو الى الاقتداء بسيرة ونهج وعدالة الامام علي (ع)

2019/05/27 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، الى الاقتداء بسيرة ونهج وعدالة أمير المؤمنين الامام علي (ع).وقال عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “نشارك شعبنا الكريم والامة الاسلامية مشاعرهم وحزنهم العميق بحلول ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام ، حين إمتدت له

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