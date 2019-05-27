2019/05/27 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:فاجعة الامام علي عليه السلام تدعونا للإقتداء بسيرته ونهج عدالته .

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