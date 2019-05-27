النقابة الوطنية للصحفيين تستنكر تهديد الاعلامي نبيل جاسم ووكالة بغداد اليوم وتدعو الداخلية لفتح تحقيق عاجل

2019/05/27 | 09:11

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بغداد اليوم - بغداد

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين، عن رفضها للتهديدات التي تلقاها رئيس تحرير وكالة بغداد اليوم الاعلا...





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