الحلبوسي يعزي بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام”

2019/05/27 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام”.وفي ما يلي نصِّ التعزية التي تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين .إننا إذ نستذكر بحزنٍ شديدٍ الذكرى الأليمة والخالدة لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام”؛ لا بدَّ أن نستلهم

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