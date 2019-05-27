طقس غير مستقر في العراق ودرجات الحرارة على حالها حتى نهاية رمضان

2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى عدم استقرار الطقس في العراق، فيما تستمر درجات الحرارة على حالها حتى نهاية شهر رمضان.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "المنخفض السطحي يؤثر في الجنوب، ومرتفع جوي على ايران يسبب منطقة اضطراب ولذلك يكون الطقس غير مستقر جنوبا، ومائل الى الاستقرار في باقي المناطق خلال النهار".وأضاف ان "فرص تكوّن بعض السحب الرعدية واردة في البصرة وميسان هذا اليوم"، مبيناً انه "من المتوقع ان تمتد فرص الامطار خلال الليل نواحي شرق الانبار وغرب العاصمة بغداد وجنوب صلاح الدين".وتابع ان "التوقعات تشير الى ان درجات الحرارة ستستمر على حالها لغاية نهاية شهر رمضان المبارك"، موضحاً ان "الرياح تستمر عموما شمالية غربية مع بعض النشاط والتقلبات القصيرة.انتهى

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