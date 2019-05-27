الحلبوسي يدعو الى إستلهام معاني التضحية ورفض الفساد من ذكرى استشهاد الإمام علي {ع}

2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

وقال الحلبوسي في نصِّ التعزية: "إننا إذ نستذكر بحزنٍ شديدٍ الذكرى الأليمة والخالدة لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لا بدَّ أن نستلهم منها ومن سيرته العطرة معاني التضحية والفداء والإيثار ورفض الظلم والفساد والطغيان، وأن نجعل منها منهجًا في طريق الإصلاح".وأضاف "كما نحيي جموع الزائرين المتوجهين لزيارة الإمام علي عليه السلام وقواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها؛ لتوفير الحماية للزائرين بكل تفانٍ وشجاعة، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل".انتهى

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