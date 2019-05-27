2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن احباط محاولة لادخال عجلة مفخخة الى العاصمة عن طريق ابو غريب.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس/ نسخة منه، ان “القوات الأمنية وخلال نصب سيطرة مفاجأة فجر اليوم، على طريق ابو غريب غربي بغداد تمكنت من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال عجلة مفخخة نوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة لادخال عجلة مفخخة الى بغداد عن طريق ابو غريب وكالة خطوة برس.

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