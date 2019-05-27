2019/05/27 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعرب مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، رن زهينغفي، عن معارضته لأي إجراء مضاد لشركة “أبل” الأمريكية، فيما اكد إنه لا يوافق على رد بكين المحتمل ضدها وسيكون أول من يعارض حظرها.وقال رن زهينغفي لوكالة بلومبرغ ردا على سؤال حول إمكانية منع شركة “أبل” من دخول السوق الصينية كرد على إجراءات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسس “هواوي” يعارض اي اجراء صيني مضاد على اميركا وكالة خطوة برس.

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